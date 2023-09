'Dov'è Melania?', lo striscione che imbarazza Donald Trump

Donald Trump in Iowa per un evento di campagna elettorale è stato accolto, allo stadio di Jack Trice di Ames, da un aereo che sventolava lo striscione con la scritta "dov'è Melania?". Una domanda che fa riferimento all'assenza dell'ex First lady dalla campagna elettorale e, più in generale, dal fianco del marito. Melania Trump non si vede infatti pubblicamente da tempo e non ha mai accompagnato l'ex presidente in tribunale per le sue quattro incriminazioni.

Allo stadio, mentre lo striscione sventolava sullo sfondo di un cielo azzurro, erano presenti anche alcuni altri candidati repubblicani alla Casa Bianca, incluso Ron DeSantis.

Proprio il governatore della Florida è stato oggetto non molto tempo fa dello stesso trattamento, un aereo con lo striscione sul quale era scritto "sii simpatico Ron".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA