La governatrice del New Mexico, la democratica Michelle Lujan Grisham, sospende il porto di armi ad Albuquerque per 30 giorni in seguito all'ondata di violenza nella città. Dicendosi consapevole che probabilmente molti faranno ricorso legale contro la sua decisione, la governatrice ha spiegato di sentirsi in dovere di agire in risposta alle sparatorie nella città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA