Carlo III s'inchina a sua madre nel primo anniversario

E' stato il giorno della commemorazione per il primo anniversario della morte di Elisabetta II, scomparsa all'età di 96 anni nella sua amata residenza scozzese di Balmoral, e della celebrazione di re Carlo III per la sua ascesa al trono e il primo anno da sovrano con le salve di cannone a Londra e in altri centri del Regno Unito.

Non poteva che essere lui, con un breve messaggio audio rivolto ai sudditi ma carico di significato, a segnare questo nuovo momento importante nella storia della monarchia.

Messaggio registrato proprio a Balmoral, luogo prescelto per il periodo estivo nella tradizione della Royal Family indicata dalla madre, e incentrato sul ricordare "la lunga vita" della sovrana rimasta per più tempo sul trono di San Giacomo, "il suo servizio devoto e tutto ciò che ha significato per tanti di noi". E poi le parole sulla successione e il sostegno ricevuto dai sudditi nel raccogliere un'eredità tanto impegnativa: "Sono profondamente grato anche per l'amore e il sostegno che è stato dimostrato a me e a mia moglie durante quest'anno mentre facciamo del nostro meglio per essere al servizio di tutti voi".

Il messaggio è stato accompagnato dalla pubblicazione di una fotografia inedita di Elisabetta, che lei amava particolarmente: un ritratto scattato nel 1968 da Cecil Beaton, quando la regina aveva 42 anni, e per quella immagine aveva indossato una tiara di diamanti e perle oltre al mantello dell'Ordine della Giarrettiera. Se questo per Carlo III è stato un giorno per riflettere e ricordare privatamente la scomparsa della madre - anche in questo caso seguendo lo spartito tracciato da Elisabetta in occasione delle ricorrenze della morte di suo padre, Giorgio VI - non è mancato il contatto con i sudditi. Dopo aver partecipato con la regina Camilla a una funzione religiosa privata nella piccola chiesta di Crathie Kirk, vicino al castello di Balmoral, si è fermato a salutare la gente che si trovava all'esterno e ha scambiato con i presenti qualche parola. Mentre gli altri membri della famiglia reale hanno ricordato la sovrana in luoghi e modi diversi. William e Kate in Galles, di cui portano il titolo di principi, con una funzione sempre in forma privata nella St Davids Cathedral e un messaggio sui social media: "Oggi ricordiamo la vita straordinaria e l'eredità di Sua Maestà la Regina Elisabetta. Manchi a tutti".

Invece il principe ribelle Harry, nel Regno per una breve tappa prima di partire alla volta di Dusseldorf per inaugurare gli Invictus Games di cui è patron, ha scelto una visita in solitario alla tomba della nonna, sepolta nella Cappella di San Giorgio nel castello di Windsor, dove riposa vicino al principe consorte Filippo, al padre, alla regina madre e alla sorella Margaret. Suo il messaggio più toccante a ricordo di Elisabetta: "Stasera ci guarda dall'alto", ha detto rivolto ieri alla platea durante la consegna dei premi di WellChild, un ente di beneficenza per i bambini gravemente malati di cui il secondogenito di Carlo è patron.

Il principe ha anche ricordato al pubblico di aver mancato la stessa cerimonia di un anno fa proprio nel giorno in cui la regina era morta e ha aggiunto: "Lei sarebbe stata la prima persona a insistere affinché io venissi comunque qui con tutti voi invece di andare da lei". Un ricordo doloroso per Harry - in quanto l'8 settembre dell'anno scorso fece l'inutile corsa a Balmoral per tentare di salutare la nonna prima della sua morte - che secondo i tabloid dovrebbe lasciare oggi stesso la Gran Bretagna alla volta della Germania. Senza (per ora) un'incontro di riavvicinamento col padre Carlo, ipotizzato dai media nelle scorse settimane, per smussare i motivi di contrasto dopo la rottura del 2020 con la famiglia reale e il trasferimento negli Usa insieme alla moglie Meghan, che dalla prossima settimana raggiungerà il duca di Sussex nella sua trasferta europea.

Messaggi per ricordare la defunta regina sono arrivati anche dal premier Rishi Sunak, in India per il G20, e dal leader dell'opposizione laburista Keir Starmer, entrambi d'accordo nel mostrare enorme gratitudine alla sovrana di cui tanti britannici sentono la mancanza.

