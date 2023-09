'Solo il 39% degli elettori approva Biden, l'età preoccupa'

Joe Biden in difficoltà nei sondaggi. Secondo le ultime rilevazioni di Cnn, solo il 39% degli elettori approva l'operato del presidente, mentre la grande maggioranza ritiene che le cose non stiano andando nel verso giusto negli Stati Uniti. Quasi la metà degli elettori registrati a votare ritiene che qualsiasi repubblicano con in tasca la nomination del suo partito sarebbe un'alternativa migliore a Biden nel 2024.

Fra gli elettori democratici Biden soffre di un calo della fiducia e di una diffusa preoccupazione in merito alla sua età, con il 67% convinto che il partito dovrebbe scegliere un altro candidato. In uno scontro diretto con Donald Trump non emerge un chiaro vincitore secondo il sondaggio. Così come non c'è un vincitore evidente in un ipotetico scontro con gli altri candidati repubblicani in corsa. Biden però risulta indietro solo alle spalle dell'ex governatrice del South Carolina Nikki Haley.



