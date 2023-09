Tajani: 'L'accordo sul grano sarebbe un passo per la pace'

Quello di oggi tra Erdogan e Putin "è un incontro importante e credo che si debba fare di tutto per trovare un accordo su tutte le questioni che riguardano la guerra. L'accordo sulla via del Mar Nero, che deve portare grano anche a molti Paesi africani deve essere perseguito. Bene se Erdogan promuove questa operazione che è un piccolo passo verso la pace". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando coi giornalisti durante la visita alla Città Proibita a Pechino.

Il ministro ha annunciato che chiederà al ministro degli Esteri cinese Wang Yi "di fare pressione su Putin - ha spiegato Tajani - affinché faccia qualche passo indietro per quanto riguarda la guerra in Ucraina e si possa andare verso la pace". "Non è facile, la guerra non si concluderà con qualche settimana ma noi non dobbiamo mai rinunciare alla via della diplomazia, quindi tutte le iniziative - quelle di Erdogan e so che verrà qui presto l'inviato del Papa - devono essere sostenute perché il percorso della diplomazia porta a una pace giusta che significa indipendenza dell'Ucraina, non resa del Paese".

