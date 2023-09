Un drone colpisce una fabbrica alle porte di Mosca

Il sindaco di Mosca, Sergey Sobyanin, ha reso noto che le unità di difesa aerea russe hanno intercettato oggi un altro drone - dopo quello di ieri - mentre si dirigeva verso la capitale. "Oggi le unità di difesa aerea in servizio hanno intercettato un altro drone che cercava di avvicinarsi a Mosca", ha scritto il sindaco sul suo canale Telegram, precisando che il velivolo senza pilota è stato intercettato nella zona di Lyubertsy, una

città satellite alle porte di Mosca. Non sono stati segnalati danni o vittime, ha aggiunto Sobyanin.

Poco dopo, però, una fonte del ministero della Difesa russo, citata da Ukrainska Pravda, ha smentito il sindaco Sobyanin, informando che un impianto per la produzione di componenti elettroniche per missili è in fiamme a Lyubertsy, alle porte di Mosca, in seguito ad un attacco di un drone ucraino. Secondo questa fonte, il drone ha raggiunto il suo obiettivo, colpendo un laboratorio dell'impresa di ricerca e produzione

Tomilinsky Electronic a Lyubertsy.

E anche il portavoce dell'intelligence militare ucraina (Gur), Andriy Yusov, ha confermato l'incendio a un impianto per la produzione di componenti elettroniche per missili a Lyubertsy, alle porte di Mosca, sottolineando che "la difesa aerea (russa) non ha abbattuto nulla". Lo riporta Rbc-Ucraina. Yusov ha sottolineato che il sindaco di Mosca ha mentito oggi quando ha detto che le unità di difesa aerea russe avevano intercettato un drone nella zona di Lyubertsy.

Ancora droni ucraini sulle regioni russe di Pskov, Belgorod e Kursk

Un nuovo attacco aereo è stato rilevato nella notte scorsa nella regione russa di Pskov, a poca distanza dal confine con la Lettonia. Il governatore dell'oblast, Mikhail Vedernikov, ha affermato che è stata segnalata la presenza di un "singolo oggetto non identificato" che sorvolava il distretto di Kresti. Sui social sono stati pubblicati numerosi video che mostrano la contraerea russa in azione per "neutralizzare" l'oggetto. Nei giorni scorsi un attacco aereo sull'aeroporto militare di Pskov ha provocato numerosi danni alla pista e ad alcuni velivoli.

In quanto al precedente attacco all'aeroporto militare russo di Pskov il capo della Direzione principale dell'intelligence del

ministero della Difesa ucraino, Kyrylo Budanov, ha detto che è stato lanciato dal territorio russo. "Lavoriamo dal territorio della Russia": ha affermato Budanov riferendosi all'attacco avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Budanov non ha specificato se

l'attacco sia stato condotto dall'intelligence della Difesa o da partigiani russi filo-ucraini.

Budanov non ha voluto dire quali o quanti droni siano stati utilizzati nell'attacco all'aeroporto, ma ha precisato che due aerei 'sono stati distrutti e due sono stati gravemente danneggiati'. Mercoledi' scorso l'intelligence militare ucraina aveva affermato che i quattro aerei da trasporto Ilyushin Il-76 dell'Aeronautica russa colpiti nell'aeroporto militare di Pskov erano stati 'distrutti'.

Il ministero della Difesa russo ha inoltre reso noto di avere abbattuto questa mattina un drone nella regione di Belgorod, che confina con l'Ucraina: lo riporta la Tass. "Questa mattina alle 7:30 ora di Mosca (le 6:30 in Italia), le forze russe hanno sventato il tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico alle strutture russe con un drone di tipo aereo - ha dichiarato il ministero -. Il velivolo senza equipaggio è stato distrutto dai sistemi di difesa aerea sopra la regione di Belgorod". Il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha affermato da parte sua che non ci sono state vittime o danni.

Un altro drone ucraino ha attaccato nella notte la città di Kurchatov, nella regione russa di Kursk: lo ha reso noto il governatore della regione, Roman Starovoit, aggiungendo che hanno subito danni un'abitazione e un edificio amministrativo. Lo riporta Ria Novosti. Inizialmente Starovoit aveva segnalato due droni, ma in seguito ha chiarito che si era trattato di un errore. Non ci

sono state vittime, ha concluso il governatore. Ria Novosti sottolinea che la centrale nucleare di Kursk si trova a Kurchatov e la città dista circa 70 chilometri dal confine con l'Ucraina.

Missili russi sulla regione ucraina di Vinnytsia

L'Aeronautica militare ucraina ha distrutto nella notte un missile da crociera russo Kalibr, mentre un altro ha colpito un'impresa privata a Vinnytsia, nell'omonima regione, nell'Ucraina centro-occidentale: lo ha reso noto l'Aeronautica militare, come riporta Ukrainska Pravda, precisando che ci sono feriti.

"La notte dell'1 settembre 2023, il nemico ha usato i missili da crociera Kalibr. Due missili sono stati lanciati dal Mar Nero

(regione di Feodosia). Un missile è stato distrutto, l'altro ha colpito una delle imprese private nella regione di Vinnytsia",

si legge in un comunicato. Successivamente, il capo dell'Amministrazione militare regionale, Serhiy Borzov, ha precisato che tre persone sono rimaste ferite nell'attacco missilistico.

