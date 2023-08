Idalia raggiunge la categoria 4, ha toccato la Florida

L'uragano Idalia, che ha raggiunto la categoria 4, ha toccato terra in Florida. Lo riporta il National Hurricane Center.

Quasi 60.000 utenti in Florida sono attualmente senza corrente elettrica mentre l'uragano Idalia avanza con le sue forti piogge verso la costa nord-occidentale dello Stato: lo riporta la Cnn, che cita il sito Poweroutage.com. La maggior parte dei blackout viene segnalata nella regione Big Bend, che include le Contee di Taylor, Dixie e Levy.

Idalia si trova attualmente a circa 96 km a ovest di Cedar Key e 144 km a sud di Tallahassee, le due località che segnano il limite meridionale e settentrionale della regione Big Bend, ha reso noto il National Hurricane Center. L'uragano dovrebbe toccare terra nelle prossime ore e se, come previsto, manterrà la sua forza sarà il primo in assoluto di categoria 4 a colpire la regione di Big Bend.

Più in generale, Idalia sarà il 13/o uragano di categoria 4 ad approdare in Florida dal 1851. L'ultimo è stato l'uragano Ian, che colpì Cayo Costa - sempre sulla costa occidentale dello Stato - con venti fino a 240 km orari il 28 settembre 2022. Solo quattro uragani di categoria 5 hanno colpito gli Stati Uniti continentali, tre dei quali in Florida







Il governatore DeSantis, 'Evacuare adesso'

Già ieri, quando Idalia è stato classificato come un uragano di categoria 2, il governatore Ron DeSantis aveva annunciato che "Questo è un momento cruciale. Stiamo per essere colpiti da un grande uragano", esortando gli abitanti della stato ad "evacuare adesso". Le autorità hanno allestito circa 50 centri d'accoglienza in tutta la Florida, ma alcuni residenti sono ancora restii a lasciare le proprie abitazioni.

Il presidente Joe Biden ha parlato con DeSantis e gli ha garantito "tutto l'aiuto necessario per fronteggiare l'uragano Idalia". Lo ha

detto il presidente americano ai giornalisti alla Casa Bianca ieri, dopo il suo bilaterale con il presidente del Costa Rica Rodrigo

Chaves. "Siamo in costante contatto", ha aggiunto Biden dicendosi "molto preoccupato".

Tre aeroporti della Florida, tutti nell'area di Tampa, sono stati chiusi per l'arrivo dell'uragano Idalia. Molti i disagi per migliaia di persone che avevano pianificato di recarsi nei grandi parchi Disney di Orlando e altre popolari località turistiche.

Cuba, allagamenti ed evacuazioni a Pinar del Rio

Idalia, - nella sua evoluzione nel Mar dei Caraibi, dove è passato da tempesta tropicale a uragano - ha già colpito la punta occidentale dell'isola di Cuba, in particolare la provincia di Pinar del Río, dove la Protezione civile locale ha organizzato l'evacuazione "delle persone che si trovano nelle aree balneari", mentre l'Istituto cubano di meteorologia (Insmet) ha informato di forti temporali e allagamenti, oltre che a Pinar del Río, ad Artemisa e nella Isla de la Juventud.

