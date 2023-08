Feijóo chiede appoggio a Sanchez e offre elezioni fra due anni

Il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, ha chiesto al segretario generale del Psoe, Pedro Sánchez, di agevolare la sua nomina a premier per far fronte a sei "patti di Stato" e in cambio ha assicurato elezioni tra due anni. E' la proposta del presidente incaricato al termine dell'incontro con il leader socialista, il primo in vista del dibattito per la fiducia che si terrà il 26 e 27 settembre.

Nella riunione, secondo fonti del Psoe, Sánchez ha proposto a Feijóo l'impegno a rinnovare il Consiglio Generale della Magistratura entro il 31 dicembre.

Nello specifico, Feijóo ha proposto a Sánchez di non opporsi alla nascita di un governo formato da 15 ministeri che respinga, spiega il leader popolare, "le richieste di referendum indipendentista e di amnistia espresse dai partiti indipendentisti" e che firmi sei patti statali: un patto di rigenerazione democratica; uno per lo stato sociale; uno per il risanamento economico; un patto per le famiglie; uno nazionale per l'acqua e uno territoriale.

