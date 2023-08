Scontri sul terreno, duello di missili e droni nella notte

La guerra in Ucraina non si ferma, né sul terreno - dove si segnalano combattimenti in vari fronti, dall'est al sud est del Paese invaso - né nello spazio aereo, dove missili e droni continuano a colpire obiettivi nel territori del due Paesi.

Infuriano gli scontri sulla linea del fronte orientale nel Donetsk: le truppe del Cremlino hanno cercato di avanzare nelle direzioni di di Lyman, Bakhmut e Avdiivka ma sono state frenate dai soldati di Kiev. Lo riferisce lo Stato maggiore ucraino nel suo report del mattino, citato da Unian. "I russi hanno bombardato pesantemente le aree popolate lungo l'intera linea del fronte", rende noto l'esercito ucraino, aggiungendo che "allo stesso tempo, le forze di difesa stanno conducendo un'operazione offensiva nella direzione sud-orientale di Melitopol (occupata dai russi), nella regione di Zaporizhzhia.

Da parte loro, fonti militari russe citate dalla Tass hanno indicato che le forze armate di Mosca hanno respinto sette attacchi ucraini nella zona di Krasny Liman, nel Donbass, e oltre 80 combattenti ucraini sono stati uccisi. I tentati attacchi sono stati condotti dai distaccamenti d'assalto della 42/a e della 63/a brigata meccanizzata, nonché dalle forze speciali di Azov.

Secondo i russi sono stati distrutti anche un veicolo da combattimento della fanteria, tre veicoli blindati e un camioncino.

Il think-tank americano Institute for the Study of War (Isw), sostiene da parte sua che le forze ucraine che combattono sul fronte sud, nell'oblast di Zaporizhzhia, dopo aver sfondato la più fortificata linea difensiva russa, sono ora in grado di avanzare più speditamente. L'Isw riporta quanto dichiarato alla Reuters da un comandante ucraino, secondo il quale dopo lo sfondamento principale, le sue truppe hanno incontrato solo "gruppi logistici" russi e ora le cose sono "più facili" in questa zona, che punta verso il sud e la Crimea.

Un blogger militare russo, citato da Isw, ha scritto venerdì scorso che le truppe di Kiev stavano attaccando le retrovie russe a Verbove, che si trova circa 18 chilometri a sud di Orikhiv, dove passa la linea fortificata e minata russa. Immagini geolocalizzate analizzate il 25 agosto, secondo l'Isw, indicano che da quelle retrovie i soldati ucraini stanno penetrando anche in direzione nord-ovest, come su

Novoprokopivka, che si trova 12 km a sud di Orikhiv, da dove sono avanzate per altri 1,5 chilometri.

Droni ucraina sulla Russia

E intanto prosegue il duello aereo notturno fra Kiev e Mosca, con missili e droni che attaccano obiettivi del nemico sul territorio dei due Paesi.

Un civile è rimasto ucciso da un ordigno esplosivo sganciata da un drone ucraino nel villaggio di Shchetinovka, nella regione russa di Belgorod, che confina con l'Ucraina. Lo scrive su Telegram il governatore Vyacheslav Gladkov

Durante la notte e al mattino due droni ucraini sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea russi sopra le regioni di Bryansk e Kursk, ha riferito il ministero della Difesa di Mosca. "Il 27 agosto, di notte e al mattino, il regime di Kiev ha fatto un altro tentativo di attacco terroristico sul territorio della Federazione Russa utilizzando droni. Due velivoli senza pilota sono stati individuati e distrutti in volo dalle forze di difesa aerea sul territorio delle regioni di Bryansk e Kursk", si legge nel comunicato del ministero.

Un altro drone ha colpito un condominio nella regione russa di Kursk, che confina a ovest con l'oblast ucraino di Sumy: le finestre sono state rotte su alcuni piani, anche i vetri dell'edificio dell'Università agraria statale sono stati danneggiati. Lo ha riferito il governatore Roman Starovoit

citato da Ria Novosti che pubblica l'immagine del palazzo centrato dal velivolo senza pilota.

D'altra parte, la difesa aerea russa ha abbattuto un drone nella regione russa di Bryansk. Lo ha scritto su Telegram il governatore della regione Alexander Bogomaz, come riporta The Kyiv Independent.

Respinto attacco missilistico su Kiev

La difesa antiaerea ucraina ha respinto durante la notte un attacco missilistico nella regione di Kiev, vicino alla capitale, non ci sono vittime né distruzioni: lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare della città Sergiy Popka, citato dai media ucraini.

Secondo le prime informazioni a disposizione, l'esercito russo ha lanciato missili da crociera Kh-101-555-55 dal Mar Caspio sul

territorio dell'Ucraina da aerei strategici Tu-95MS. "Obiettivi nemici che si muovevano in direzione di Kiev sono stati distrutti dalle forze e dai mezzi di difesa aerea. Secondo i dati al momento, non ci sono vittime o distruzioni a Kiev", ha detto Popka.

Successivamente, il Comando militare della regione di Kiev ha infornato che l'attacco missilistico russo della notte ha provocato due feriti e i missili da crociera hanno danneggiato dieci abitazioni private e un hangar per il deposito di macchinari agricoli. L'Aeronautica militare ha reso noto di aver abbattuto quattro missili da crociera, lanciati da cinque aerei dallo spazio

aereo della Federazione russa, nella zona di Engels.

Durante la notte, in Ucraina è scattato l'allarme per un attacco aereo con missili da crociera. Lo ha lanciato l'aeronautica di Kiev, precisando che i missili russi stavano entrando nello spazio aereo ucraino da nord, nell'oblast di Sumy

