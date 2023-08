Vertice segreto fra alti ufficiali di Kiev e della Nato

Un incontro top secret si è tenuto undici giorni fa in una località segreta al confine polacco-ucraino fra alcuni militari senior della Nato e il comandante militare in capo dell'Ucraina, il generale Valerii Zaluzhny, per quello che in privato è stato definito un vero e proprio "consiglio di guerra". Lo riferisce oggi il Guardian.

Non è stata una discussione normale, riferisce la testata britannica: Zaluzhny ha portato con sé tutta la sua squadra di comando nel viaggio di circa 500 chilometri da Kiev. Alla riunione strategica hanno preso parte il capo militare della Nato, generale Christopher Cavoli e l'ammiraglio Sir Tony Radakin, capo di stato maggiore delle forze armate in Gran Bretagna, nel momento in cui Londra è riconosciuta a Washington e a Kiev come un attore sempre più importante nel supporto all'Ucraina.

Lo scopo dell'incontro, durato cinque ore, è stato quello di contribuire a reimpostare la strategia militare dell'Ucraina: in cima all'ordine del giorno c'era il rallentamento della controffensiva ucraina, insieme ai piani di battaglia per l'estenuante inverno a venire e la strategia a lungo termine mentre la guerra inevitabilmente si avvia verso il 2024.



