Marcia a Washington per celebrare discorso di Martin Luther King

Migliaia di persone scenderanno per le strade di Washington oggi per celebrare il celebre discorso di Martin Luther King 'I have a dream'. L'evento, organizzato dal Kings' Drum Major Institute e dal National Action Network, è una commemorazione della marcia del 1963 alla quale ancora oggi consderata la più importante manifestazione per la giustizia e l'uguaglianza razziale nella storia degli Stati Uniti. Lunedì 28 invece, il giorno esatto dell'anniversario, si svolgeranno le celebrazioni ufficiali alla presenza di Joe Biden, Kamala Harris e membri della famiglia King.

La marcia di oggi partirà dall'iconico Lincoln Memorial e arriverà fino al monumento che celebra il reverendo. Ieri Martin Luther King III, il figlio maggiore, e sua sorella, Bernice King, hanno visitato il memoriale del padre a Washington.

