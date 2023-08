Un dipendente di Mar-a-Lago ritratta, e compromette Trump

Un dipendente di Donald Trump incaricato del monitoraggio delle telecamere di sicurezza nella sua mansione di Mar-a-Lago, in Florida, ha ritrattato la sua testimonianza al gran giurì e implicato l'ex presidente ed altri in ostruzione di giustizia.

Secondo i media americani, l'uomo - descritto nelle carte in tribunale come "Trump Employee 4" - aveva inizialmente testimoniato di non essere al corrente di tentativi dell'ex presidente di cancellare i video di Mar-a-Lago. Dopo aver cambiato legale, però, ha ritrattato e descritto i presunti sforzi per cancellare le prove legate all'indagine sulle carte segrete a Mar-a-Lago, una di quelle per cui Trump è incriminato.





Oggi Giuliani andrà alla Procura della contea di Fulton

L'ex sindaco di New York nonché ex legale di Donald Trump, Rudolph Giuliani, incontrerà le autorità della Georgia nelle prossime ore. Giuliani, infatti, si recherà negli uffici del procuratore della contea di Fulton ma non è chiaro se lo farà con un avvocato o meno. Lo riporta Cnn.

Giuliani è stato incriminato insieme a Donald Trump per i suoi tentativi di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020 nello stato.

