Putin sostituisce il comandante dell'Aeronautica militare

Il generale Serghei Surovikin è stato sostituito al comando dell'Aeronautica dal generale Viktor Afzalov, secondo quanto scrive l'agenzia Ria Novosti citando sue fonti. Surovikin, già comandante delle forze russe in Siria e capo delle operazioni in Ucraina dall'ottobre 2022 al gennaio di quest'anno, ha comandato le forze aersoposaziali dal 2017. Negli ultimi mesi si erano diffuse voci, mai confermate, di una sua rimozione e anche di un suo arresto per un presunto appoggio al capo della Wagner Yevgeny Prigozhin nel tentato ammutimento del 24 giugno.

Di Surovikin non si hanno più notizie certe proprio dal 24 giugno, quando ha diffuso un video invitando i ribelli della Wagner a mettere fine alla loro marcia verso Mosca prima che fosse "troppo tardi". Qualche giorno dopo il Financial Times aveva scritto di aver saputo che era stato

fermato, anche se non era chiaro se perché "accusato di essere un complice della rivolta o se semplicemente detenuto per essere

interrogato". Ma la figlia del generale aveva smentito tali informazioni.

Sempre alla fine di giugno, interrogato sull'argomento, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva definito queste voci come semplici "pettegolezzi". Ieri un autorevole giornalista russo, l'ex redattore capo della radio Echo di Mosca Alexei Venediktov, e un influente blog militare, Rybar, erano tornati a parlare di un siluramento di Surovikin.



