Mosca: 'Abbattuti 4 droni ucraini, 2 nella regione della capitale'

Le forze di difesa di Mosca hanno sventato nella notte un attacco con droni ucraino in territorio russo: due velivoli senza pilota sono stati abbattuti nella regione della capitale e altri due sono stati neutralizzati dai sistemi di guerra radioelettronica nella regione di Bryansk: lo ha reso noto ministero della Difesa russo, come riporta la Tass.

"All'inizio di oggi, il tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico con i droni è stato sventato", ha dichiarato il ministero in un comunicato.

"Due droni, che sono stati individuati dalle strutture di difesa aerea in servizio e soppressi dai sistemi di guerra elettronica, si sono schiantati sul territorio della Regione di Bryansk" nella Russia occidentale, prosegue la nota sottolineando che altri "due droni sono stati individuati e distrutti dalle difese aeree sopra il territorio della regione di Mosca". "In seguito a questi attacchi terroristici sventati non ci sono state vittime", conclude il ministero.

Mosca, distrutta nave da ricognizione ucraina in Mar Nero

La Russia ha dichiarato di aver distrutto una nave da ricognizione dell'esercito ucraino nel Mar Nero, un luogo dove gli attacchi, sia russi che ucraini, si sono moltiplicati da quando Mosca si è ritirata a luglio dall'accordo sul grano. "Ieri sera - ha detto il ministero della Difesa russo su Telegram - l'equipaggio di un Su-30cm (un aereo da combattimento, ndr) dell'Aviazione Navale della Flotta del Mar Nero ha distrutto una nave da ricognizione delle Forze Armate ucraine nell'area degli impianti russi di produzione di gas".

Bombe russe su Kryvyi Rih, ferito un civile

Un civile è rimasto ferito questa mattina in seguito a un attacco missilistico russo su Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nella regione di Dnipropetrovsk. Lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Serhiy Lysak, come riporta Rbc-Ucraina. Nelll'attacco sono state distrutte 20 abitazioni e una linea elettrica è stata danneggiata, ha aggiunto Lysak. Rbc-Ucraina riporta inoltre che gli ospedali e il sistema di approvvigionamento idrico della città sono passati temporaneamente ai generatori in seguito ai danni causati alla linea elettrica.

