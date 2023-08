In Pakistan otto persone bloccate in una funivia: salvati due bambini

Fiato sospeso in Pakistan per una cabinovia sospesa a oltre 300 metri di altezza. A bordo al momento del guasto, dovuto a un cavo rotto, c'erano 6 bambini e due insegnanti.

In atto le operazioni di soccorso

Sono soltanto due, e non quattro come precedentemente riportato, i bambini portati in salvo dalla cabinovia pericolante in Pakistan. Lo riferiscono diversi media tra cui Sky News, che ha specificato come alcune fonti avessero inizialmente parlato di quattro bimbi tratti in salvo. Lo stesso ha fatto il Guardian, spiegando che un portavoce dell'agenzia di soccorso e un funzionario del distretto avevano in precedenza parlato del salvataggio di quattro minori, ma sembra che l'informazione fosse sbagliata. Al momento, quindi, rimarrebbero ancora quattro bambini e due insegnanti sulla struttura.

I bambini stavano utilizzando la funivia per andare a scuola quando un cavo si è rotto a un'altezza di circa 365 metri.

"La cabina è sospesa con una sola fune. All'interno della cabina ci sono almeno otto occupanti, principalmente scolari", ha dichiarato all'Afp un alto funzionario dell'agenzia di soccorso provinciale, Abdul Basit Khan.

La Ndma ha precisato in un comunicato che sei bambini e due adulti si trovano a bordo a un'altezza di almeno 275 piedi e che è stato chiesto all'esercito di effettuare una missione di salvataggio in elicottero. Secondo un alto funzionario della provincia di Khyber Pakhtunkhwa (Kp), Syed Hammad Haider, la cabina funivia è sospesa a circa 305-365 metri dal suolo. "Abbiamo chiesto al governo del Kp di fornire un elicottero perché le attività di soccorso non sono possibili senza l'aiuto di un elicottero", ha dichiarato.

Le operazioni di soccorso con gli elicotteri sono state sospese per non mettere in pericolo l'unico cavo dell'impianto che ancora non si sia spezzato. "Abbiamo fornito acqua e cibo agli studenti e all'insegnante intrappolati e ora stiamo pensando ad altre opzioni", fa sapere una fonte dei soccorsi del Battagram district della montagnosa provincia nord-occidentale di Khyber Pakhtunkhwa (Kp). Il primo ministro pachistano ad interim, Anwaar-ul-Haq, ha definito l'incidente della cabinovia "veramente allarmante", sollecitando fare tutto il possibile per salvare le persone in pericolo. L'impianto, operato da privati locali, serve alla popolazione per attraversare un fiume in assenza di un ponte e anche di strade.

