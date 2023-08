Israeliana, madre di 3 figli, uccisa in Cisgiordania

Si chiamava Batsheva Nigri la donna israeliana (40 anni) uccisa in un attentato a colpi d'arma da fuoco a sud di Hebron in Cisgiordania. Lo riferiscono i media aggiungendo che la donna, madre di tre figli, era dell'insediamento ebraico di Beit Hagai, non distante dal luogo dell'attacco, dove insegnava in un asilo.

L'israeliano che si trovava in auto con lei - sembra che Nigri avesse chiesto un passaggio - è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. E' stato confermato che nel veicolo c'era anche una ragazzina, rimasta incolume. Secondo una prima indagine dell'esercito, l'auto degli israeliani è stata colpita da un altro veicolo che le si è affiancato con almeno 22 colpi prima e poi con altri 3. Haaretz ha segnalato che le forze di sicurezza israeliane hanno detto che "lo sparatore palestinese ha aperto il fuoco sulla strada 60".

Una israeliana è stata uccisa e un altro è stato ferito in un attacco a colpi d'arma da fuoco a sud di Hebron, in Cisgiordania, avevano detto questa mattina i servizi di pronto soccorso israeliani accorsi sul posto.



