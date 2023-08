Arriva 'Hilary', la California dichiara lo stato di emergenza

L'uragano Hilary dovrebbe abbattersi oggi sulla California meridionale e si prevedono inondazioni, venti violenti e forti acquazzoni mentre i residenti hanno già evacuato i parchi e le spiagge sono chiuse. Secondo quanto riferisce la Cnn, il governatore Gavin Newsom ha già proclamato lo stato di emergenza per un'ampia fascia della California meridionale.

Hilary è ora una tempesta di categoria 1 con venti che soffiano a 85 miglia all'ora mentre si dirige verso nord-nordovest, secondo il National Hurricane Center. Alle 2 ora locale (le 6 in Italia), era a circa 385 miglia a sud di San Diego.

Si prevede che l'uragano si indebolirà ancora per diventare una tempesta tropicale prima che raggiunga la costa degli Stati Uniti, ma probabilmente colpirà ancora nel sud-ovest, con inondazioni "catastrofiche e pericolose", secondo il centro degli uragani. Il peggio è previsto da domenica a lunedì.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA