Missili russi su Litsk, almeno tre morti in un'azienda svedese

La casa svedese di cuscinetti a sfera, Skf, ha reso noto che tre dipendenti sono stati uccisi nella sua fabbrica nella città di Lutsk, nell'Ucraina occidentale, dopo un attacco la scora notte. "Possiamo confermare che c'è stato un attacco nella città di Lutsk in Ucraina, dove abbiamo una fabbrica che è stata colpita dall'attacco. Siamo molto tristi di poter anche confermare che tre dei nostri dipendenti sono morti in questo attacco", ha dichiarato Carl Bjernstam, portavoce della Skf.

La Russia ha dichiarato che le sue forze hanno colpito strutture industriali a scopo militare in diversi siti in tutta l'Ucraina nei raid effettuati la scorsa notte. "Il complesso militare-industriale dell'Ucraina ha subito danni significativi", ha affermato il ministero della Difesa in una nota, aggiungendo di aver effettuato attacchi di precisione a lungo raggio su strutture "chiave". Le autorità ucraine dell'ovest hanno denunciato invece raid contro aree civili, che hanno provocato tre morti.

Le forze di difesa aerea ucraine hanno dichiarato di aver distrutto durante la notte 16 degli almeno 28 missili lanciati dalla Russia. Le sirene dei raid aerei hanno suonato per due ore a Leopoli e Volyn. A Lutsk, la capitale della regione di Volyn, sembra che siano state colpiti sia edifici commerciali sia abitazion e funzionari locali affermano che la maggior parte dei danni è stata causata dalla caduta di detriti dai missili intercettati.

Il vice capo dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Oleksiy Kuleba, ha detto che le tre persone uccise a Volyn erano dipendenti della struttura induistriale. Intanto a Leopoli sono più di 100 gli edifici danneggiati a seguito degli attacchi notturni, secondo il sindaco della città Andriy Sadovyi. Anche a Dnipro un missile è andato a segno e vi sarebbe almeno un ferito, nonostante l'attivazione della contraerea.

Due gruppi di missili da crociera russi hanno attaccato l'Ucraina nella notte, prima a est, poi cambiando rotta si sono diretti a ovest, in direzione di Leopoli. Lo riferisce Unian citando il canale Telegram dell'Aeronautica ucraina, che per primo ha lanciato l'allarme. "Sumy, Poltava e regioni orientali - pericolo missilistico! L'allerta aerea è relativa al lancio di missili da crociera da bombardieri strategici Tu-95MS dall'area del Mar Caspio", recitava il messaggio.

L'allarme è stato dato poco dopo le 3 ora locale - precisa l'Aeronautica, secondo quanto riferito da Unian - e un paio d'ore dopo è stato segnalato che i razzi cambiavano continuamente rotta, mettendo in pericolo tutte le regioni occidentali, spostandosi a ovest di Leopoli. I missili sono passati vicino a Khmelnytskyi, poi anche i razzi provenienti da Lutsk hanno cambiato rotta verso Leopoli.

Esplosioni dovute all'intervento della difesa aerea ucraina sono state udite su Khmelnytskyi, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi e Kamenets-Podilskyi e nel distretto di Millerovo nella regione di Rostov. Allarme anche nella regione di Kiev, ed esplosioni sono state segnalate a Zaporizhzhia e a Dnipro. Secondo l'aeronautica militare ucraina si è trattato di missili da crociera del tipo Kh-101/555 lanciati da bombardieri strategici Tu-95MS dalla regione del Mar Caspio.

Putin: "L'Occidente alimenta conflitti nel mondo, tra cui quello in Ucraina"

Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l'Occidente di perseguire una politica avventuristica e neocoloniale, generando così molteplici focolai di tensione in tutto il mondo, compresa l'Ucraina.

"Sebbene le sfide alla sicurezza in ognuna di esse abbiano le proprie specificità, ripeto che tutte sono state in realtà generate dall'avventurismo geopolitico dell'Occidente e dalle azioni egoistiche e neocoloniali", ha detto Putin in un discorso video trasjmesso durabte la 11a Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale, scrive l'agenzia russa Interfax. Dopo che gli Stati Uniti ei loro alleati hanno commesso l'aggressione contro la Libia, la Repubblica Centrafricana e il Mali sono stati esposti ad attacchi diretti da parte di numerosi gruppi terroristici, ha affermato Putin.

"L'Ucraina è un buon esempio di dove porta questa politica di gettare benzina sul fuoco. Pompando miliardi di dollari nel regime neonazista, fornendogli hardware, armi e munizioni e inviando i loro consiglieri militari e mercenari, stanno facendo tutto il possibile per alimentare ancora di più questo conflitto e coinvolgere altri stati", ha aggiunto.

