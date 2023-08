La Banca centrale alza il tasso di riferimento al 12%

La Banca centrale russa alza il suo tasso di riferimento al 12%, all'indomani dalla caduta a picco del rublo. La decisione di aumentare il suo

tasso di interesse chiave al 12% dall'8,5% precedente "è stata presa per limitare i rischi per la stabilità dei prezzi", ha dichiarato la banca centrale russa in un comunicato diffuso dopo aver convocato una riunione straordinaria questa mattina.

Il rublo ha raggiunto ieri i livelli più bassi dal marzo del 2022, poco dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina. II dollaro ha sfondato la

barriera psicologica dei 100 rubli e l'euro quella dei 110 rubli, per poi scendere sotto questa soglia dopo l'annuncio di una riunione straordinaria del board della Banca centrale questa mattina.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA