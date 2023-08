Esplode una stazione di rifornimento, almeno 33 morti

Almeno 33 persone sono morte nell'esplosione, che ha dato vita ad un incendio, in una stazione di rifornimento nella repubblica caucasica russa del Daghestan. Lo ha reso noto il ministero della Salute locale, aggiornando un bilancio precedente. "L'esplosione in una stazione di servizio nella città di Makhachkala ha ferito 80 persone e 33 persone sono morte, tra cui 3 bambini", ha annunciato il dicastero, in un comunicato diffuso dalle agenzie di stampa russe. E si teme che questo bilancio possa ancora aggravarsi.

L'esplosione è avvenuta a Makhachkala, città russa sul mar Caspio nonché capitale della Repubblica autonoma del Daghestan. Secondo il Ministero degli Interni daghestano, due degli otto serbatoi della stazione sono esplosi e c'è il rischio di un'altra esplosione. L'esplosione, ha sua volta, ha dato inizio ad un enorme incendio che dalla stazione di rifornimento si è steso agli edifici residenziali. Secondo gli ultimi dati, l'area raggiunta dalle fiamme è di 500 metri quadrati.

Più di 70 persone e 20 mezzi sono impegnati nello spegnimento dell'incendio. Il municipio di Makhachkala avverte che c'è la minaccia di una

seconda esplosione nel sito e le persone vengono portate via dalla scena. La fornitura di gas è stata limitata nel distretto di Makhachkala. Il primo vice capo del inistero della Sanità russo, Viktor Fisenko, è volato in Daghestan per monitorare la situazione. Le famiglie delle vittime riceveranno tutta l'assistenza necessaria, ha dichiarato alla Tass il capo del Daghestan, Sergey Melikov.

E il presidente russo Vladimir Putin ha espresso la sua preoccupazione per l'incendio nel Daghestan. "Il presidente Putin esprime le sue più sincere condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime della tragedia in Daghestan e augura una pronta guarigione ai feriti", si legge in un comunicato diffuso dal Cremlino.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA