Iran, attacco a un santuario sciita: almeno quattro morti

Almeno quattro persone sono state uccise durante un attacco a un santuario sciita nel sud dell'Iran. Lo riferisce l'agenzia ufficiale Irna. "Quattro persone risultano al momento morte in seguito a un attacco terroristico da parte di due uomini armati al santuario di Shah Cheragh" nella città di Shiraz, riferisce l'agenzia. Uno degli assalitori è stato arrestato mentre l'altro è fuggito, secondo l'agenzia di stampa Tasnim.

Nell'ottobre 2022 un attacco simile contro il santuario, luogo di grande importanza per gli sciiti, provocò la morte di 13 persone e il ferimento di 30. Fu rivendicato dall'Isis. L'Iran ha impiccato due uomini in pubblico per l'attentato di ottobre, ha riferito il mese scorso il sito di notizie della magistratura Mizan Online, identificandoli come Mohammad Ramez Rashidi e Naeem Hashem Qatali ma senza rivelare la loro nazionalità. Le autorità avevano precedentemente affermato che l'attacco coinvolgeva persone di altri paesi, incluso il vicino Afghanistan.



