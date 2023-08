Ecuador: la moglie di Villavicencio, 'lo ha ucciso lo Stato'

Veronica Sarauz, vedova di Fernando Villavicencio, il candidato centrista alla presidenza dell'Ecuador ucciso il 9 agosto dalla criminalità organizzata, ha accusato lo Stato per la morte del marito ed espresso disaccordo con la nomina di un suo sostituto per il ballottaggio del 20 agosto.

Ieri il partito Construye di Villavicencio ha nominato al suo posto per la corsa alla presidenza Andrea Gonzalez, originariamente destinata a essere la vice del politico assassinato. Secondo Sarauz, la legge elettorale richiede che ci sia una persona diversa dal 'ticket' presidenziale per tale sostituzione e ciò potrebbe portare alla nullità del voto degli elettori. "Non possiamo ingannare le persone che hanno pianto per Fernando", ha aggiunto.

Poi l'affondo nei confronti del potere pubblico: "Lo Stato deve dare molte risposte su quanto accaduto", ha detto Sarauz durante una conferenza stampa, dove è arrivata indossando giubbotto antiproiettile ed elmetto. Il marito, ha aggiunto, non ha ricevuto sufficienti misure di protezione, nonostante fosse stato già minacciato di morte prima dell'attentato che gli è costato la vita.



