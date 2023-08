Nuovo attacco al ponte in Crimea

Esplosioni sono state udite oggi in Crimea e colonne di fumo sono state avvistate vicino al noto ponte di Kerch, anche se i filorussi hanno annunciato che tre missili ucraini sono stati neutralizzati. Nella notte la penisola era stata obiettivo anche di un 'attacco con 20 droni' che, sempre secondo fonti russe, sono stati abbattuti. E mentre continuano i raid con nuove vittime a Kherson, dove si registrano due feriti, e a Kharkiv dove ha perso la vita una donna, sale la tensione tra Minsk e Varsavia. La Polonia, dopo aver dispiegato 10 mila truppe al confine bielorusso, ha annunciato anche l'invio di elicotteri da guerra. 'Dobbiamo proteggerci', ha sottolineato il ministro della Difesa del Paese, Mariusz Blaszczak, Mosca, intanto, ha bollato come 'inaccettabile', il nuovo attacco in Crimea con la portavoce di Lavrov, Maria Zakharova che ha parlato di "azioni barbariche, ingiustificate che non resteranno senza risposta"

