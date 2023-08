Si rovescia un barcone nella Manica, almeno 6 morti

Un barcone pieno di migranti - il cui numero al momento è ancora ignoto - si è rovesciato nella Manica mentre navigava fra la Francia e l'Inghilterra. Un migrante è stato trovato morto mentre altri cinque, tratti in salvo in "gravi condizioni", sono deceduti successivamente. I soccorsi si sono attivati e almeno 55 persone sono state finora salvate, secondo informazioni della prefettura marittima francese della regione Manica-Mare del Nord.

Le operazioni di ricerca - ci sarebbero da 5 a 10 passeggeri del barcone dispersi - coinvolgono cinque imbarcazioni e un elicottero francese e due navi britanniche nelle acque al largo di Sangatte, dipartimento di Pas-de-Calais.





Naufragio al largo della Tunisia, almeno due morti

Almeno due migranti sono morti, 5 sono dispersi e altri 13 sono stati salvati finora dopo il naufragio di un'imbarcazione con almeno 20 cittadini tunisini a bordo durante la notte, a soli 120 metri al largo di Gabés, nel sud-est della Tunisia. Lo ha annunciato la Guardia nazionale tunisina. Sono incorso ricerche per trovare i dispersi.

Oltre mille migranti in arrivo a Porto Empedocle

La nave Astral, della ong spagnola Open Arms, giungerà a Porto Empedocle (Ag), dove è stata autorizzata a sbarcare i circa 60 migranti che ha a bordo dopo un soccorso nel Canale di Sicilia. I migranti verranno trasferiti nella zona portuale dove c'è una

tensostruttura che viene utilizzata per le operazioni di transito: triage sanitario e identificazione e dove, al momento, sono già presenti 330 persone.

Porto Empedocle è stata indicata come porto di sbarco anche per l'Ocean Viking che dovrebbe arrivare nel pomeriggio con a bordo 371 nordafricani. In serata, sempre nella tensostruttura, giungeranno anche i 760 che stanno per lasciare Lampedusa con il

traghetto di linea Galaxy. L'area portuale dovrebbe dunque ritrovarsi ad ospitare, ma non è attrezzata per questi numeri,

oltre 1.500 persone.

La Prefettura di Agrigento che ha continuato, in maniera incessante, a svuotare l'hotspot di Lampedusa, adesso si ritrova in allarme per Porto Empedocle dove sono state dirottate anche le due ong. L'ufficio territoriale del governo sta cercando, ma è assai complicato nel weekend di Ferragosto, di trovare gli autobus necessari, ma anche centri d'accoglienza siciliani dove vi siano posti disponibili, per velocizzare i trasferimenti da Porto Empedocle, ma al momento la preoccupazione è davvero tanta.

