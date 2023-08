Odessa riapre le spiagge per la prima volta dalla guerra

Odessa, il più grande porto ucraino sul Mar Nero, ha riaperto diverse spiagge balneabili per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa. Tuttavia, fare il bagno è proibito durante gli allarmi antiaerei, come riferito oggi dai funzionari locali citati da Sky News.

Dopo l'invasione dello scorso anno, Odessa è stata oggetto di attacchi missilistici e di droni ed è stata segnalata la presenza di mine marine nelle sue acque. Per precauzione di sicurezza, le spiagge erano quindi state chiuse a causa dell'esplosione di alcune mine.

Oleh Kiper, il governatore di Odessa, ha dichiarato su Telegram che la decisione di riaprire le spiagge è stata uno sforzo di collaborazione tra le amministrazioni civili e militari della città. Per sicurezza, tra due moli è stata posta una rete antimine per evitare i contatti con gli ordigni in acque poco profonde. Le spiagge saranno accessibili dalle 8:00 alle 20:00, offrendo un senso di normalità ai residenti della città martoriata dalla guerra.



