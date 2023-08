'Le forniture alimentari sempre più a rischio'

È probabile che il mondo debba affrontare gravi interruzioni delle forniture alimentari ben prima che le temperature superino di 1,5 gradi i livelli preindustriali: lo ha detto il presidente della Conferenza Onu sulla desertificazione, Alain-Richard Donwahi, riporta il Guardian. A minacciare l'agricoltura mondiale, ci sono le conseguenze della crisi climatica unite alla scarsità d'acqua e alle pratiche agricole inadeguate. Gli effetti della siccità si stanno manifestando più rapidamente del previsto, ha infatti spiegato l'ex ministro della Difesa della Costa d'Avorio che ha guidato il vertice Onu Cop15 2022 sulla desertificazione.

"Il cambiamento climatico è una pandemia che dobbiamo combattere rapidamente. Guardate a che velocità sta andando il degrado del clima: credo che stia andando anche più velocemente di quanto avevamo previsto", ha affermato Donwahi. "Tutti si fissano su 1,5 gradi (al di sopra dei livelli preindustriali), ed è un obiettivo molto importante. Ma in realtà, alcune cose molto brutte potrebbero accadere, in termini di degrado del suolo, scarsità d'acqua e desertificazione, molto prima di 1,5 gradi", ha sottolineato.

I problemi legati all'aumento delle temperature, alle ondate di calore e alla maggiore intensità di siccità e inondazioni stanno mettendo a rischio la sicurezza alimentare in molte regioni del mondo, ha aggiunto l'esperto dell'Onu. "Guardate gli effetti della siccità sulla sicurezza alimentare, gli effetti della siccità sulle migrazioni delle popolazioni, gli effetti della siccità sull'inflazione. Potremmo avere un'accelerazione

degli effetti negativi, oltre alla temperatura", ha messo in guardia osservando che le cattive pratiche agricole non aiutano: "Il degrado del suolo deriva da cattive abitudini e il modo in cui pratichiamo l'agricoltura porta al degrado del suolo. Quando il suolo è compromesso, la resa ne risente".

