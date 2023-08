Chiesta la sospensione del segreto bancario per Bolsonaro

La polizia federale brasiliana ha chiesto la sospensione del segreto bancario e fiscale sui conti di Jair Bolsonaro, nell'ambito delle indagini sulla presunta appropriazione indebita di gioielli ottenuti durante viaggi internazionali dall'ex presidente nei Paesi arabi.

Nella richiesta presentata al Supremo Tribunale Federale (Stf), la polizia chiede anche di avere accesso alle dichiarazioni giudiziarie di Bolsonaro, che è già stato dichiarato ineleggibile fino al 2030 dalla giustizia elettorale, dopo essere stato giudicato responsabile di abuso di potere nelle elezioni del 2022.

La nuova richiesta arriva dopo che ieri il Stf ha autorizzato mandati di perquisizione e sequestro presso gli indirizzi del generale Mauro Cesar Lourena Cid e di suo figlio, il tenente colonnello Mauro Barbosa Cid, ex assistente di Bolsonaro e in carcere da maggio. Perquisizioni e sequestri sono stati realizzati anche presso gli indirizzi dell'avvocato di Bolsonaro, Frederick Wasseff, e del tenente Osmar Crivelatti, attuale assistente dell'ex leader di destra.

L'obiettivo dell'operazione è smantellare una presunta "organizzazione criminale" che avrebbe commesso reati come "appropriazione indebita e riciclaggio di denaro", hanno sottolineato gli inquirenti. Gli indagati avrebbero utilizzato "la struttura dello Stato brasiliano per dirottare merci di alto valore patrimoniale che venivano consegnate da autorità straniere in missioni ufficiali", secondo quanto hanno precisato alla stampa fonti della polizia federale.

In una nota, gli avvocati dell'ex presidente hanno spiegato che nel marzo scorso hanno chiesto alla Corte dei Conti (Tcu) di custodire essa stessa una serie di regali di lusso ricevuti da Bolsonaro durante il suo mandato, finché non sarà presa una decisione finale sul loro destino. "Il presidente Bolsonaro ribadisce che non si è mai appropriato di un qualsiasi bene pubblico, e mette a disposizione del Potere Giudiziario i documenti relativi ai suoi movimenti bancari", si legge nella nota.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA