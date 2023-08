Incendio in Alsazia, la procura conferma, '11 morti'

Il sostituto procuratore di Colmar, Nathalie Kielwasser ha confermato che "11 persone" sono morte nell'incendio di un centro per disabili a Wintzenheim nell'Alto Reno in Francia. "Confermo 11 vittime", ha detto Kielwasser, durante una conferenza stampa sul luogo della tragedia, precisando che non è possibile "in questa fase" determinare "le cause del rogo".

Il presidente francese Emmanuel Macron ha rivolto "un pensiero" alle vittime e ai loro cari.

"A seguito della spaventosa tragedia avvenuta questa mattina molto presto, sono voluta venire sul posto per dare tutto il nostro sostegno alle famiglie, alle vittime e alle forze di emergenza e di sicurezza che sono intervenute tempestivamente". Sono le prime parole della premier francese Elisabeth Borne, giunta a Wintzenheim. Borne ha annunciato l'apertura di una inchiesta su quanto accaduto, riporta Bfmtv.

