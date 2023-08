Ucraina: attacco a Pokrovsk, bilancio è 8 morti e 67 feriti

E' salito ad almeno otto morti e 67 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo di ieri contro un edificio residenziale a Pokrovsk, nella regione ucraina di Donetsk.

Lo ha reso noto il ministro dell'Interno ucraino Igor Klymenko, come riporta l'emittente statale Suspilne. Tra loro ci sono anche due bambini, sette membri delle squadre di soccorso e 29 agenti di polizia. "Stiamo riprendendo la rimozione delle macerie. Siamo stati costretti a sospendere i lavori nella notte a causa dell'alto rischio di ripetuti bombardamenti", ha affermato Klymenko.

L'allarme antiaereo è scattato nella notte in sei regioni dell'Ucraina, secondo i media locali. Le sirene risuonano negli oblast di Zaporizhzhia, Donetsk, Dnipropetrovsk, Poltava, Sumy e Kharkiv. Fonti non confermate davano ieri sera notizia di una forte esplosione udita a Kiev.



Kiev: 'Oltre 250mila soldati russi uccisi dall'inizio della guerra'

Sono oltre 250.000 i soldati russi uccisi dalle forze ucraine dall'inizio dell'invasione del Paese da parte di Mosca: lo annuncia lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, come riporta Ukrinform. Dal 24 febbraio 2022 sono morti 250.800 uomini, inclusi 560 nella giornata di ieri.

Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito indica che si registrano anche 315 caccia, 312 elicotteri e 4,158 droni abbattuti. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 4,254 carri armati russi, 4,996 sistemi di artiglieria, oltre a 18 navi e 1,377 missili da crociera.

Il primo lotto di tank Abram arriverà dagli Usa entro inizio autunno

Gli Stati Uniti hanno approvato durante il fine settimana il primo lotto dei 31 carri armati Abrams M1-A1 destinati all'Ucraina, che dovrebbe arrivare nel Paese entro l'inizio dell'autunno: lo ha reso noto il capo delle acquisizioni dell'esercito, Doug Bush, come riporta la Cnn. "Sono pronti - ha detto Bush ai giornalisti durante un briefing -. Ora devono arrivare in Europa e poi in Ucraina, insieme alle munizioni, ai pezzi di ricambio, alle attrezzature per il carburante, alle strutture per le riparazioni. Quindi non si tratta solo dei carri armati, ma dell'intero pacchetto che li accompagna". Gli Stati Uniti hanno iniziato l'addestramento degli ucraini sugli Abrams lo scorso maggio in Germania.

