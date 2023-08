Niger, 'non possiamo accogliere delegazione dell'Ecowas'

La giunta militare in Niger ha annunciato di non poter accogliere una delegazione della comunità dei Paesi dell'Africa occidentale (Ecowas).

Il regime militare scaturito dal colpo di stato in Niger ha informato la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas), la cui delegazione voleva recarsi a Niamey, che per il momento non può essere accolta per motivi di "sicurezza". E' quanto si legge in una lettera del ministero degli Affari Esteri nigerino indirizzata alla rappresentanza di Ecowas a Niamey che l'Afp ha potuto visionare. "L'attuale contesto di rabbia e rivolte della popolazione a seguito delle sanzioni imposte dall'Ecowas non consente di accogliere la suddetta delegazione nella serenità e sicurezza richieste", si precisa nella missiva.

Secondo il Centro nazionale della resistenza ucraino, in base ad informazioni non confermate ufficialmente, un nuovo volo con mercenari della milizia Wagner è recentemente decollato dalla Bielorussia verso l'Africa occidentale, per dirigersi nella regione del Niger. Lo scrive Rbc-Ukraine.

"I campi dislocati in Bielorussia sono utilizzati dal fondatore della milizia privata di mercenari Yevgeny Prigozhin per riaddestrare i suoi mercenari e trasferirli nei Paesi africani. In questo modo, la Wagner agisce come un esportatore di guerra in tutto il mondo", ha sottolineato il Centro di resistenza.

La gestione della migrazione "è uno dei molti problemi che la situazione in Niger pone perché" il colpo di stato "rappresenta un pericolo generale per la stabilità e la sicurezza nell'intera regione". Lo ha detto il portavoce per la politica estera Ue, Peter Stano, parlando alla stampa.

"Se il colpo di Stato sarà autorizzato ad avanzare, non ci saranno conseguenze positive. Come si è già visto nella regione, ogni volta in cui si è verificato un colpo di stato militare e il rovesciamento delle istituzioni democratiche, questo ha portato a rischi per la sicurezza, inclusa l'incapacità della comunità internazionale di aiutare a regolare i flussi migratori", ha evidenziato il portavoce.

