Accoltellamento vicino al British Museum, un arresto

Un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver causato gravi lesioni dopo aver accoltellato un altro uomo nei pressi del British Museum a Londra, evacuato per precauzione. Lo riferisce Scotland Yard secondo cui si è trattato di un "fatto isolato" e viene escluso il movente terroristico.

Gli agenti della Met Police sono intervenuti intorno alle 10 locali (le 11 in Italia) a Museum Street, via vicinissima al British Museum e molto frequentata dai turisti anche italiani presenti a Londra in numero particolarmente significativo nel mese di agosto. L'uomo accoltellato è stato portato in ospedale, secondo quanto dichiarato dalla London Ambulance Service, per una ferita al braccio. Nonostante la polizia abbia precisato che non c'è attualmente "alcun rischio per il pubblico" il museo resta "temporaneamente chiuso" e la zona attorno a Museum Street è transennata. I molti turisti che stavano per entrare al British Museum sono stati avvicinati dagli agenti e avvertiti sulla situazione. L'evacuazione è avvenuta senza problemi ed è stata circoscritta dalle forze dell'ordine "un'ampia scena del crimine", con tanto di tenda della polizia scientifica eretta a Great Russell Street, a pochi metri dall'entrata del museo. Un portavoce del British Museum ha dichiarato: "Aggiorneremo i visitatori non appena saremo in grado di riaprire".

