Turchia: 12 feriti per esplosione al porto in magazzino di grano 

È salito ad almeno 12 persone il bilancio dei feriti, di cui tre gravi, in seguito all'esplosione presso il porto di Derince, località in provincia di Kocaeli nel golfo che chiude il mare di Marmara, a circa 90 km da Istanbul in direzione sud est. Lo rendo noto la tv di Stato Trt. L'esplosione, la cui causa è oggetto di inchiesta e per ora resta sconosciuta, è avvenuta attorno alle 14:40 ora locale - le 13:40 in Italia - e ha colpito 13 silos contenenti grano nella zona portuale, appartenenti all'Ufficio per i prodotti agricoli di Turchia (Tmo), ha fatto sapere la stessa compagnia. "Riteniamo che l'esplosione possa essere stata causata da polveri rimaste incastrate durante il trasferimento del grano dalle navi nei silos", ha fatto sapere il prefetto locale Seddar Yavuz, come riporta Trt. "Il motivo (dell'esplosione) sarà chiarito a seguito di un esame tecnico dettagliato", ha aggiunto Tmo confermando l'ipotesi del prefetto. Il ministero dei Trasporti ha fatto sapere che "non ci sono problemi" riguardo alla situazione delle navi che si trovavano presso il porto.



