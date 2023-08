Un'altra notte di guerra dei droni, a Kherson bombe sul filobus

Un filobus con le persone che andavano al lavoro è stato bombardato questa mattina a Kherson, in Ucraina meridionale, ci sono feriti, ha riferito il capo regionale Roman Mrochka, citato da Rbc-Ukraine.

"Russi spietati: questa volta sono stati bombardati i trasporti pubblici e le persone che andavano al lavoro", ha detto Mrochko. Le bombe erano dirette contro una cattedrale, il filobus è stato colpito. "Durante l'estinzione dell'incendio nella cattedrale di Santa Caterina, ci sono stati ripetuti bombardamenti", ha riferito il Ministero degli Interni, quattro dipendenti del servizio di emergenza sono rimasti feriti.

E la notte è stata segnata ancora una volta dagli attacchi reciproci di droni fra Russia e Ucraina. Le autorità di Kiev informano stamane di una nuova ondata di velivoli senza equipaggio che hanno investito la capitale, mentre i responsabili di almeno due regioni russe informano di droni ucraini abbattuti sul loro territorio.

Le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto nella notte quasi 15 droni kamikaze di tipo Shahed durante un attacco russo: lo ha riferito il capo l'Amministrazione militare della capitale, Serhiy Popka, come riporta Rbc-Ucraina. I droni russi sono stati abbattuti durante l'avvicinamento a Kiev, ha aggiunto Popko. "È l'ottavo attacco consecutivo di munizioni di sbarramento Shahed a Kiev. E ancora una volta, come ieri, si è trattato di un attacco massiccio", ha osservato il capo l'Amministrazione militare della capitale, precisando che "il raid aereo nella capitale è durato esattamente tre ore". Al momento non si registrano vittime o danni. Secondo Rbc-Ucraina le forze di Kiev hanno abbattuto tutti i droni lanciati dai russi su Kiev.

D'altra parte il governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha annunciato su Telegram l'abbattimento di un drone nella regione, sul confine con l'Ucraina. "Nel distretto di Belgorod e nel distretto della città di Yakovlev, il nostro sistema di difesa aerea ha funzionato: un drone di tipo aereo è stato abbattuto". Non si segnalano vittime o danni.

Sei droni sono stati abbattuti invece dal sistema di difesa aerea mentre sorvolavano la regione di Kaluga, nella Russia centrale, non ci sono state vittime o danni. Lo ha detto il governatore Vladislav Shapsha, citato da Ria Novosti. "Stanotte, durante il tentativo di sorvolare la regione di Kaluga, le forze di difesa aerea hanno abbattuto 6 droni nel sud-ovest della regione. Non ci sono state vittime né danni", ha scritto il governatore su Telegram

E per la prima volta le autorità ucraine hanno ammesso la loro partecipazione nei due attacchi lanciati contro il ponte di Kerch, in Crimea, la penisola annessa unilateralmente dalla Russia nel 2014. Il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale Oleksiy Danilov, ha infatti dichiarato alla tv pubblica che il Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu) ha preso parte a entrambi gli "incidenti".

"I nostri militari stanno mettendo alla prova l'inviolabilità di molte strutture che erano considerate protette al cento per cento in Russia. Tra questi c'è il ponte di Crimea, di cui hanno discusso direttamente i rappresentanti del nostro Servizio di sicurezza che hanno partecipato al primo e al secondo incidente", ha detto. E ha aggiunto: "Se avete visto certi eventi che periodicamente avvengono direttamente a Mosca, tenete presente che i partigiani russi stanno lavorando perfettamente bene sul territorio della Federazione".

Da Mosca il portavoce ufficiale del Cremlino, Dmitri Peskov - interrogato su queste dichiarazioni di Danilov - si è limitato ad indicare che "Avevamo tali informazioni, lo sapevamo".

