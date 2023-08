Niger, Biden chiede la liberazione immediata di Bazoum

Il presidente americano Joe Biden ha chiesto l'immediato rilascio del presidente del Niger, Mohamed Bazoum, deposto da un golpe militare. Lo ha reso noto la Casa Bianca in un comunicato, mentre il Dipartimento di Stato ha annunciato che ha ridotto il numero di persone nell'ambasciata Usa nel paese africano. A causa della situazione dopo il colpe di Stato "il Dipartimento di Stato ha ordinato la partenza dei dipendenti governativi non essenziali e delle loro famiglie dall'ambasciata", si legge nella nota pubblicata sul sito web del dicastero.

Da parte sua, la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, ha informato su Twitter che 992 persone, tra cui 560 francesi, sono state evacuate da Niamey a bordo dei voli speciali messi a disposizione dallo Stato francese. "Quattro voli partiti, 992 persone desiderose di lasciare il Paese trasportate, un quinto e ultimo volo programmato a fine giornata", ha scritto Colonna, plaudendo al "grande lavoro" messo in campo dalle autorità transalpine.

Il Foreign Office ha confermato che un primo gruppo di cittadini britannici ha lasciato il Niger su uno dei voli francesi per Parigi, senza indicare quanti connazionali sono stati evacuati ma precisando che un "numero molto piccolo" di sudditi di Sua Maestà rimane nel Paese africano. Secondo la Bbc, erano meno di cento i britannici in Niger quando è avvenuto il colpo di stato militare che ha deposto il presidente Bazoum. Londra aveva consigliato ai connazionali di segnalare dove si trovavano e rimanere in casa.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un'intervista a Isoradio, ha precisato che "gli italiani rimasti in Niger sono una cinquantina -

oltre ai 400 militari che fanno parte di un contingente - e sono seguiti minuto per minuto dalla nostra ambasciata che rimane aperta: la nostra ambasciatrice è in Niger, vengono continuamente informati della situazione. Oggi in Niger sarà una giornata incandescente, è la festa dell'indipendenza dalla Francia, ci sarà un corteo fino all'ambasciata francese, ma l'Italia non è un Paese nei confronti del quale ci possano

essere degli atteggiamenti negativi. E' festa, quindi la nostra ambasciata oggi resta chiusa. Per il governo la priorità è tutelare l'incolumità dei nostri cittadini. Seguiamo la situazione minuto per minuto perché è in evoluzione".

E infatti centinaia di persone si sono radunate a Niamey per manifestare a sostegno del golpe militare che ha rovesciato il presidente Bazoum nel giorno in cui si celebra l'indipendenza del paese dalla Francia. I manifestanti, alcuni dei quali sventolavano grandi bandiere

russe, hanno iniziato a radunarsi nel centro della capitale, sulla Place de l'Indépendance, all'appello dell'M62, una coalizione di

organizzazioni della società civile sovranista.

E nel frattempo il Commissario per gli Affari politici e la sicurezza della Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale (Ecowas), Abdel-Fatau Musah. ha avvertito la giunta golpista che "l'opzione militare è l'ultima opzione sul tavolo, l'ultima risorsa, ma dobbiamo essere preparati a questa eventualità".

