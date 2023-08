Mosca multa Apple, fake news sull'operazione speciale

Un giudice di pace di Mosca ha multato Apple per 400.000 rubli (circa 3.800 euro) per non aver rimosso contenuti ritenuti falsi sull'operazione speciale in Ucraina: è la prima volta che il colosso californiano viene sanzionato in Russia. Lo scrive l'agenzia di stampa statale russa Interfax.

Apple è stata ritenuta colpevole di non aver rimosso informazioni vietate. Il giudice ha detto che non c'era motivo di definire l'infrazione di Apple come insignificante. Una dichiarazione letta in tribunale ha affermato che Apple non ha rimosso le applicazioni e i podcast contenenti informazioni errate sull'operazione militare speciale russa in Ucraina, nonché informazioni "volte ad attirare i minori in attività illegali per destabilizzare la situazione politica in Russia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA