Pedro Sanchez a Marrakech per le vacanze, dopo elezioni

Il premier spagnolo uscente, Pedro Sanchez, è in vacanza a Marrakech, con la famiglia. Un visita privata, di svago per il leader socialista, che regge ad interim il governo di Madrid dopo le recenti elezioni politiche.

Le foto che lo ritraggono in piazza Jamaa el Fna sono state riprese da numerosi passanti e rilanciate in Rete. Sono state successivamente confermate da fonti istituzionali spagnole oltre che dall'agenzia di stampa Efe, che hanno precisato che si tratta di un viaggio non istituzionale. La scelta del Marocco per trascorrere le vacanze è comune tra gli spagnoli, anche tra i politici; gli ex presidenti Josè Luis Rodriguez Zapatero e Felipe Gonzalez, entrambi socialisti, hanno trascorso lunghe vacanze nel nord del Paese. Nel 2011, Zapatero aveva scelto Tangeri per festeggiare il Capodanno con la famiglia, accompagnato dall'allora ministro degli Esteri, Trinidad Jimenez.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA