Manovre militari Gb nelle Falkland-Malvine, l'Argentina protesta

Il governo argentino ha ribadito oggi il suo "rifiuto energico" degli esercizi militari organizzati dalla Gran Bretagna nelle isole Falkland, denominate Malvine da Buenos Aires.

In un comunicato ufficiale il ministero degli Esteri fa riferimento a "una nuova edizione in corso delle esercitazioni militari 'Cape Bayonet', che coinvolgono diverse forze britanniche" di quella che viene definita "l'occupazione illegale da parte del Regno Unito delle Isole Malvine".

Queste esercitazioni, si sostiene, "costituiscono una dimostrazione ingiustificata di forza che non tiene conto delle numerose risoluzioni delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, che sollecitano Argentina e Gran Bretagna a riprendere i negoziati al fine di trovare una soluzione pacifica e definitiva alla controversia di sovranità sull'arcipelago".

In particolare, si dice infine, "l'insistenza della Gran Bretagna nella realizzazione delle esercitazioni viola in modo specifico la risoluzione 31/49 dell'Assemblea generale dell'Onu che esorta entrambe le parti ad astenersi dall'adottare decisioni unilaterali che coinvolgono l'introduzione di modifiche alla situazione mentre le isole stanno attraversando il processo di negoziazione raccomandato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA