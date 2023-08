La Polonia conferma, spazio aereo violato da elicotteri di Minsk

Il ministero della Difesa polacco ha confermato che ieri, primo agosto, nella zona di Bialowieza sul confine fra la Polonia e Bielorussia, due elicotteri bielorussi hanno violato lo spazio aereo polacco. In un comunicato pubblicato sul sito del ministero si legge che la parte polacca è stata informata in anticipo che nella zona della frontiera ci saranno da parte bielorussa gli esercizi di addestramento dei piloti. La violazione, sempre secondo il comunicato, è avvenuta a quota cosi bassa che rendeva difficile la scoperta degli elicotteri da parte degli sistemi di rilevamento militari polacchi.

L'evento ha avuto luogo verso le ore 8 di ieri mattina, è stato prima fotografato dagli abitanti di zona; la foto realizzata da Eliza Kowalczykè stata pubblicata da lei sul suo sito Facebook.

Solo in serata il comunicato ministeriale ha confermato l'evento, negato per tutta la giornata di ieri dai militari polacchi. Secondo il comunicato il ministero ha comunque informato sull'incidente le forze del Patto Atlantico; per oggi il ministero degli esteri di Varsavia ha convocato l'incaricato d'affari bielorusso..



