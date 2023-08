Gli ippopotami di Escobar in India, Filippine e Messico

È stato finalmente deciso il destino degli ippopotami di Pablo Escobar: la Colombia invierà all'estero 85 esemplari (60 in India, 15 nelle Filippine e dieci in Messico), mentre i restanti saranno in parte sterilizzati e in parte soppressi attraverso l'eutanasia.

Il governo di Bogotà pone così la parole fine al dilemma di come gestire e ridurre il numero di questi enormi mammiferi africani, che sono considerati una specie invasiva e che vennero portati nel Paese negli anni '80, nell'ambito delle stravaganze dell'ex re del narcotraffico.

"Non ripeteremo la storia. Abbiamo l'obbligo di assicurarci che, quando la Colombia consegna questi ippopotami, chi li riceve abbia le condizioni legali per garantire la loro vita senza creare un problema ambientale in un altro Paese", ha affermato la ministro dell'Ambiente e dello Sviluppo sostenibile, Susana Muhamad.



