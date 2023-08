'Esplosioni nell'area della base militare russa in Crimea'

"Esplosioni in Crimea, in particolare potenti deflagrazioni sono state riferite a Gvardeyskoye", base aerea dell'aeronautica russa, nel distretto di Simferopoli. "Le autorità della penisola annessa da Mosca unilateralmente nel 2014 hanno bloccato il traffico sul ponte di Crimea, ma senza fornire una motivazione". Lo scrive Rbc-Ukraine.

Radio Liberty, emittente in lingua russa indipendente, ha scritto su Telegram che "le autorità di occupazione della Crimea non hanno ancora commentato la notizia e anche i dettagli sono sconosciuti. Va notato che nella zona dove ci sono state le esplosioni si trova la base aerea russa di Gvardeyskoye. Attualmente, il campo di aviazione è subordinato alle Forze aerospaziali russe. Il 37mo Reggimento misto di

aviazione è basato lì". L'emittente ha pubblicato la mappa della struttura militare in Crimea e i punti che sarebbero stati colpiti.

