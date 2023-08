Una delegazione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas-Cedeao) è in Niger "per negoziare" con i golpisti. Lo rende noto la stessa Ecowas. Domenica scorsa l'organizzazione aveva dato alla giunta militare un ultimatum di 7 giorni per ripristinare l'ordine costituzionale, senza escludere l'uso della forza in caso contrario.



