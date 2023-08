Parigi evacua i francesi, Roma invia un volo speciale

("Niger. Il governo italiano ha deciso di offrire ai nostri concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città con un volo speciale per l'Italia. L'Ambasciata a Niamey resterà aperta e operativa, anche per contribuire agli sforzi di mediazione un corso": lo scrive su Twitter il Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani. Secondo quanto si è appreso tutti i cittadini italiani che desiderano lasciare il Niger avranno posto sul volo organizzato dall'Italia mentre non sono previsti imbarchi di connazionali su altri aerei.

Iniziata anche l'evacuazione dei francesi, con un primo volo oggi Parigi-Niamey che riporterà in Europa anche alcuni tedeschi, come annunciato dal ministero degli Esteri di Berlino. Rimpatria i suoi cittadini nel Paese africano anche la Spagna.

Sul fronte del golpe in Niger, si registra intanto una dura presa di posizione di Mali e Burkina che hanno messo in guardia l'Ecowas: qualsiasi intervento militare in Niger per riportare al potere il presidente Mohamed Bazoum, destituito da un golpe, sarebbe considerato "una dichiarazione di guerra contro il Burkina Faso e il Mali", hanno dichiarato i governi di Ouagadougou e Bamako in un comunicato congiunto, dopo l'ultimatum della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale che non esclude l'uso della forza se non verrà ripristinato l'ordine costituzionale



