Svezia, bruciate pagine del Corano davanti al Parlamento

Due uomini hanno dato fuoco a pagine del Corano fuori dal Parlamento a Stoccolma oggi, secondo la testimonianza di un giornalista dell'Afp, durante una dimostrazione simile a quelle precedenti, che hanno scatenato tensioni tra la Svezia e i paesi del Medio Oriente.

Salwan Momika e Salwan Najem hanno preso a calci e calpestato il libro sacro musulmano, e hanno dato fuoco alle pagine. Momika, un rifugiato iracheno di 37 anni, aveva dato fuoco alle pagine del libro sacro musulmano fuori alla Grande Moschea di Stoccolma il primo giorno della festività islamica di Eid al-Adha. Il suo gesto aveva lo scopo - disse - di allertare la società svedese sul "pericolo di questo libro", ha sostenuto.

Il 20 luglio ha poi calpestato e strappato una copia del Corano davanti all'ambasciata irachena a Stoccolma.

Condannati da Al-Azhar, una delle più prestigiose istituzioni dell'Islam sunnita con sede in Egitto, questi atti hanno sollevato un'ondata di indignazione e proteste in Medio Oriente. La polizia svedese aveva concesso oggi un permesso per la protesta davanti al Parlamento in cui gli organizzatori avevano annunciato di voler bruciare il Corano fino a che non sarà messo al bando nel Paese. "Lo brucerò molte volte, finché non sarà bandito", aveva dichiarato al quotidiano Expressen Salwan Najem.





