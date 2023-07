Prima foto del presidente Bazoum dopo il golpe in Niger

È stata pubblicata online la prima immagine del presidente nigerino Mohamed Bazoum destituito dopo il colpo di Stato: l'immagine lo mostra sorridente e in buona salute durante un incontro con il presidente del vicino Ciad Mahamat Idriss Déby. Lo scrive il Guardian citando il post su Facebook dello stesso Déby che spiega di essere andato in Niger "per esplorare tutte le strade e trovare una soluzione pacifica alla crisi.". Il presidente del Ciad ha anche pubblicato una sua foto con il leader del colpo di Stato Abdourahamane Tchiani, anche lui sorridente. Secondo alcune fonti Bazoum sarebbe detenuto nella residenza presidenziale.



