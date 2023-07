La Farnesina segue il caso dei due italiani bloccati a Niamey

La Farnesina sta seguendo il caso dei due italiani, un pilota e un manutentore aeronautico di un'azienda laziale, rimasti bloccati in un hotel a Niamey.

I due che lavorano per una ditta di manutenzione aeronautica della provincia di Frosinone, la Heli World di Anagni, si trovavano nella capitale nigerina per la manutenzione ad una serie di velivoli di una compagnia petrolifera.

"Siamo costantemente in contatto con il nostro personale e con l'ambasciata - aveva detto ieri Domenico Beccidelli, amministratore della Heli World e del Centro Costruzioni - ma siamo molto preoccupati per una situazione di forte tensione" nel Paese.

"Gli italiani in Niger sono poco meno di cento e non corrono alcun pericolo. La Farnesina li segue uno per uno, sono in sicurezza". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg2.

"L'Italia vuole privilegiare la soluzione diplomatica in Niger, dipende molto da come si muoveranno i Paesi dell'Africa occidentale. Mercoledì ci sarà una riunione dei capi di Stato maggiore, intanto c'è un ultimatum di sette giorni. Ci auguriamo che non ci siano interventi militari e che la situazione si possa risolvere con un accordo generale: quello a cui sta lavorando l'Italia per evitare spargimenti di sangue", ha affermato Tajani.



