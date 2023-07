Svezia, bruciate pagine del Corano davanti al parlamento

Pagine del Corano sono state date alle fiamme durante una manifestazione davanti al parlamento svedese a Stoccolma. Lo rende noto un cronista della Afp sul posto.



La polizia svedese aveva concesso oggi un permesso per la protesta davanti al Parlamento in cui gli organizzatori avevano annunciato di voler bruciare il Corano fino a che non sarà messo al bando nel Paese. "Lo brucerò molte volte, finché non sarà bandito", aveva dichiarato al quotidiano Expressen Salwan Najem