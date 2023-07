Twitter, ora X, riattiva l'account di Kanye West

X, la piattaforma di social media precedentemente nota come Twitter, ha reintegrato il rapper e designer Kanye West circa otto mesi dopo la sospensione del suo account, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal.

Lo scorso autunno, West ha pubblicato un'immagine che sembrava mostrare una svastica intrecciata con una stella di David, e il magnate Elon Musk ha sospeso l'artista dalla piattaforma, che aveva acquistato settimane prima. Musk all'epoca, definì il post di West come un "incitamento alla violenza".

In tarda serata, West non aveva ancora pubblicato nulla di nuovo. L'artista, che ora si fa chiamare Ye, ha assicurato alla piattaforma che non userà il suo account per condividere contenuti antisemiti o usare un linguaggio violento, ha detto il Journal.

I post antisemiti di West l'anno scorso gli sono costate non poco: Adidas ha tagliato i rapporti con lui dopo una partnership quasi decennale, abbandonando le sue sneakers con il marchio Yeezy. Anche Gap e Balenciaga hanno tagliato i ponti con il rapper e stilista.

Da quando Musk ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari lo scorso ottobre, ha licenziato migliaia di dipendenti e ridotto la moderazione dei contenuti. A dicembre, aveva ripristinato l'account dell'ex presidente Donald Trump, che però non è mai tornato sulla piattaforma.

Una settimana fa, Musk e il suo amministratore delegato, Linda Yaccarino, hanno annunciato il rebranding di Twitter come X e hanno affermato che sarebbe diventata una "tutto app" che avrebbe consentito agli utenti di gestire tutte i loro affari e di socializzare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA