Thailandia: 12 i morti in esplosione deposito fuochi d'artificio

E' salito ad almeno 12 il bilancio delle vittime della potente esplosione avvenuta ieri pomeriggio in un magazzino di fuochi d'artificio nel sud della Thailandia: lo ha reso noto il governatore locale. I feriti sono più di 100.

"Abbiamo identificato 10 persone e trovato parti di due corpi che non possiamo ancora identificare", ha dichiarato oggi in una conferenza stampa il governatore della provincia di Narathiwat, Sanan Pongaksorn.

L'esplosione nella città di Sungai Kolok, nella provincia di confine di Narathiwat, sarebbe stata causata da lavori di saldatura effettuati per la costruzione dell'edificio.



