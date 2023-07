Le spese legali di Trump aumentano, in soli sei mesi 40 milioni

Le spese legali di Donald Trump aumentano e il pac 'Save America' usato dall'ex presidente per finanziarle chiede il rimborso di 60 milioni di dollari che aveva donato a un'altra organizzazione che sostiene il tycoon.

Una mossa che, riporta il New York Times, segnala una potenziale crisi mentre Trump si avvia verso una terza incriminazione. Save America ha speso nei primi sei mesi di quest'anno 40 milioni di dollari in spese legali per Trump e i suoi testimoni, una cifra che si va ad aggiungere ai 16 milioni spesi nei due anni precedenti.



