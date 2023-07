Mosca, respinto maxi-attacco Kiev con 25 droni su Crimea

Il ministero della Difesa russo ha reso noto questa mattina di aver respinto nella notte un attacco ucraino con 25 droni aerei contro la Crimea annessa: 16 velivoli senza pilota sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea, mentre gli altri nove sono stati neutralizzati da sistemi di difesa elettronica. "Il regime di Kiev ha tentato di effettuare nella notte un attacco terroristico con 25 droni di tipo aereo su strutture sul territorio della penisola di Crimea", si legge in un comunicato riportato dalla Tass. I nove droni neutralizzati elettronicamente "si sono schiantati nelle acque del Mar Nero e a Capo Tarkhankut".

Due droni hanno causato una forte esplosione nella notte al centro di Mosca, colpendo due edifici ma senza fare vittime o feriti. I droni sono stati poi abbattuti poco lontano, a ovest della città.

"I vetri sono andati in frantumi a seguito dell'esplosione al livello del quinto e del sesto piano dell'edificio di 50 piani sull'argine di Presnenskaya", ha detto alla Tass una fonte dei servizi di emergenza. Le persone presenti nel grattacielo sono state evacuate. Secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin gli edifici colpiti sarebbero due e l'attacco, attribuito all'Ucraina, sarebbe stato sferrato da diversi droni kamikaze.

L'Ucraina ha tentato di attaccare Mosca con i droni; uno è stato distrutto in volo sui cieli di Odintsovo e altri due sono stati annientati da strumenti elettronici e, una volta perso il controllo, si sono schiantati nella città di Mosca: è quanto riferisce il ministero della Difesa russo. "La mattina del 30 luglio, il regime di Kiev ha tentato di lanciare un attacco terroristico contro le strutture di Mosca utilizzando droni. Un drone ucraino è stato distrutto da mezzi di difesa aerea sul territorio del distretto di Odintsovo della regione di Mosca. Altri due droni sono stati annientati da strumenti elttronici e, avendo perso il controllo, si sono schiantati su un complesso di edifici non residenziali di Moscow City, uno sviluppo commerciale a ovest della città, ha detto il ministero della Difesa. Chiuso temporaneamente l'aeroporto di Vnukovo. Finora sono stati ritardati sedici arrivi e quattro partenze. Gli altri aeroporti dell'hub di Mosca funzionano normalmente, afferma la fonte della Tass.

